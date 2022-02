Whoopi Goldberg sospesa da ABC. Al politicamente corretto ormai non c’è più limite e anche se hai un nome altisonante come quello della Goldberg non puoi sbagliare, non se ti trovi in tv in America e non se tiri fuori l’Olocausto. Questo è quello che ora l’attrice deve ‘pagare’ con due settimane di sospensione in seguito alla decisione dei piani alti della ABC che si sono scusati a suo nome e che hanno preso le distanze da quello che la Goldberg ha detto durante una puntata di The View.

Partendo dal presupposto che l’attrice non ha detto niente di atroce e non ha elogiato/premiato nessuno, rimane il fatto che toccare alcuni argomenti, almeno in questo preciso periodo storico, è diventato come attraversare un campo minato. Ma cosa è successo di così grave?

Durante una puntata del talk show The View in onda proprio sulla ABC, l’attrice ha affermato che il genocidio nazista degli ebrei ha coinvolto “due gruppi di bianchi” e non è stata quindi una questione di razze ma di persone che hanno fatto del male ad altre persone: “L’Olocausto non riguarda la razza, si tratta della disumanità dell’uomo nei confronti di un altro uomo”.

Nella puntata si parlava del divieto da parte di una scuola del Tennessee di far leggere agli studenti “Maus” graphic novel in cui si racconta lo sterminio nazista parlando degli ebrei come topi e i nazisti come gatti.

Proprio nelle scorse ore il presidente di ABC News Kim Godwin in una dichiarazione a The Hollywood Reporter ha annunciato la sospensione per due settimane dell’attrice: “Anche se Whoopi si è scusata, le ho chiesto di prendersi del tempo per riflettere e conoscere l’impatto dei suoi commenti. L’intera organizzazione di ABC News è solidale con i nostri colleghi, amici, familiari e comunità ebrei… Queste decisioni non sono mai facili, ma necessarie”.