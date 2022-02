Uno spin-off di The Rookie è nei piani della ABC: e così l’universo della serie con protagonista Nathan Fillion potrebbe espandersi oltre il dipartimento di polizia di Los Angeles.

L’emittente americana ha annunciato che il potenziale progetto avrà come protagonista l’attrice Niecy Nash (Claws). Il suo personaggio verrà introdotto in due episodi di The Rookie nei panni di Simone Clark, una forza della natura nonché la recluta più anziana nell’Accademia dell’FBI. Gli episodi prepareranno le basi per un potenziale spin-off di The Rookie, il cui titolo non è stato ancora annunciato, e dovrebbe andare in onda in autunno.

Secondo i dettagli forniti da ABC, il progetto farà parte dello stesso universo della serie con Nathan Fillion. Ciò consentirà ai personaggi di spostarsi avanti e indietro tra i due polizieschi (in egual misura a quanto accade con Grey’s Anatomy e Station 19).

Le date di messa in onda degli episodi non sono state ancora annunciate; nel primo appuntamento vedremo John Nolan (interpretato da Fillion) e la divisione di Los Angeles dell’FBI chiedere l’aiuto della tirocinante dell’FBI Simone Clark dopo che uno dei suoi ex allievi è sospettato di terrorismo a seguito di un’esplosione a una centrale elettrica locale.

“Sono così entusiasta di recitare in The Rookie e di dare vita a Simone Clark!” ha dichiarato la Nash in una dichiarazione. “Lei è un pesce fuor d’acqua vivace e speziato. Il cast è fantastico e non vedo l’ora di recitare!”

Ispirato alla vera storia dell’ufficiale della polizia di Los Angeles William Norcross, che è entrato a far parte del dipartimento quando aveva quarant’anni, The Rookie è incentrato su John Nolan, la matricola più anziana della polizia di Los Angeles che usa la sua esperienza e determinazione per stare al passo con i colleghi di 20 anni più giovane di lui. La serie va in onda su ABC e in Italia, su Rai2, con la sua quarta stagione.

