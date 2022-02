Promised Land ha avuto vita brevissima su ABC. La saga familiare in salsa latina ambientata tra i vigneti è stata sospesa da ABC dopo la messa in onda dell’episodio 5, lunedì 21 febbraio. Di fatto si tratta di una cancellazione vera e propria, visto che i bassi ascolti della serie hanno già segnato il suo destino.

Promised Land, con una trama a metà tra soap opera e dramma familiare, aveva debuttato a gennaio, ma non ha mai raggiunto gli obiettivi della rete, che l’ha sospesa a metà stagione. Gli ultimi cinque episodi restanti andranno in onda solo in streaming, esclusivamente su Hulu, a partire dall’episodio 6 che sarà reso disponibile martedì 1 marzo.

Promised Land ha visto il suo pubblico costantemente in calo, passando da 1,9 milioni a 1,5 milioni di spettatori totali per i primi 4 episodi e piazzandosi all’ultimo nella fascia demografica principale tra tutti i drammi della rete, come riporta TvLine: piuttosto che cancellarla, ABC ha deciso di sospendere la programmazione generalista e rendere fruibile il resto della stagione on demand.

ABC ha definito Promise Land “una serie meravigliosamente eseguita e straordinariamente divertente di cui tutti nella nostra azienda sono estremamente orgogliosi“, di qui la scelta di non lasciare la sua nicchia di pubblico senza la possibilità di conoscere il finale della prima (e a quanto pare unica) stagione: “Sappiamo che ha un pubblico appassionato che è molto coinvolto in questo spettacolo e quegli spettatori potranno seguire in streaming tutti gli episodi successivi esclusivamente su Hulu ogni martedì per il resto della stagione“.

Promise Land ha segnato il ritorno in tv di Bellamy Young, volto celebre per le serie Scandal e Prodigal Son, affiancata da un cast internazionale composto da John Ortiz (Messiah), Cecilia Suárez (La Casa de Las Flores), Augusto Aguilera (Made for Love), Christina Ochoa (A Million Little Things), Mariel Molino, Katya Martín (The Affair). In Italia la serie è ancora inedita.

