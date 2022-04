Il finale di Grey’s Anatomy 18 sarà un evento speciale per i fan poiché il longevo medical drama infatti celebra il 400° episodio.

La showrunner Krista Vernoff aveva anticipato che il finale di Grey’s Anatomy 18 sarebbe stato qualcosa di “grande”, senza però svelare ulteriori dettagli. In quell’occasione, aveva dichiarato in un’intervista a TvLine: “Se non ci saranno ulteriori ritardi per il Covid e non finiremo con un episodio in meno, questa è un grande incognita”.

In passato, traguardi del genere sono stati celebrati con una sorta di tributo: il 200° episodio (dal titolo Vestiamoci a Festa, nella stagione 10) è stato incentrato su una divertente raccolta fondi per ricostruire l’ospedale; e il 300° (scritto dalla Vernoff e trasmesso durante la stagione 14) ha reso omaggio a personaggi storici della serie.

Nella stessa intervista, in risposta all’ipotesi di realizzare una sorta di “film da età dell’oro di Hollywood”, Krista Vernoff ha risposto di “no, non faremo un musical cinematografico in bianco e nero, ma sarà un evento piuttosto grande, credo“.

La rete ABC ha svelato che il finale di Grey’s Anatomy 18 andrà in onda il 26 maggio e sarà un doppio episodio.

Tra le storyline che dovrebbero concludersi c’è sicuramente quella principale che riguarda la protagonista Meredith. In questa stagione la brillante dottoressa si è divisa tra il suo lavoro a Seattle e quello in Minnesota – dove, tra l’altro, vive anche Nick Marsh, ex interesse amoroso nella quattordicesima stagione, tornato proprio quest’anno nella vita di Meredith.

C’è poi la nascente storia tra Amelia e Kai da esplorare, così come il rapporto complicato tra gli amici/amanti Jo e Link.

Il finale di Grey’s Anatomy 18 sarà quindi un modo per lanciare la diciannovesima stagione, annunciata da ABC lo scorso gennaio, nonostante il volere di Ellen Pompeo di farla finita con Meredith Grey.

