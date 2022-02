Ormai è ufficiale: Mika e Cattelan all’Eurovision, conduttori dell’edizione italiana che si terrà nel 2022 a Torino. La vittoria dei Maneskin, nel 2021, riporta infatti lo show in Italia dopo 31 anni e alla guida c’è una tris di conduttori d’eccezione, due cantanti e un presentatore.

Il contratto di Alessandro Cattelan in Rai non poteva prevedere solo il suo show in prima serata. Lo avevamo sempre sospettato e ora arrivano le conferme ufficiali attesa da mesi. Alessandro Cattelan all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino sarà ufficialmente sul palco, uno dei conduttori dell’edizione che si terrà in Piemonte, nella nostra penisola.

Dopo una lunga carriera in Sky, e la guida di un programma musicale come X Factor, dopo aver mosso i primi passi come vj di MTV, per Alessandro Cattelan arriva un’occasione bellissima da parte della TV di Stato: la conduzione dell’Eurovision Song Contest, un evento musicale di risonanza internazionale che quest’anno si terrà nel nostro Paese.

Mika all’Eurovision

Ma Cattelan all’Eurovision non sarà solo. Con lui ci sarà Mika, la superstrade internazionale che in Italia si è fatta amare passo dopo passo, anno dopo anno. La sua musica, la sua genuinità, ill pubblico italiano di lui ama tutto. Mika è inoltre molto conosciuto in Europa e nel resto del mondo. Amatissimo nei Paesi del continente, e non solo, Mika parla perfettamente l’inglese ed è il suo il secondo nome scelto dalla Rai per la conduzione dell’Eurovision.

Laura Pausini all’Eurovision

Sul palco manca ora solo il terzo ed ultimo tassello: una donna. Una voce importante, un’artista amata in tutto il globo, la cantante italiana più ascoltata in assoluto: Laura Pausini sarà tra i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

La conferma si è fatta attendere e non poteva che arrivare dal palco del Festival di Sanremo, confermando il legame viscerale tra la kermesse canora italiana e la competizione internazionale.