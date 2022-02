Il team di sviluppo di WhatsApp lavora senza sosta per migliorare il servizio offerto, questa volta rilasciando la versione beta per Android 2.22.4.10. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, si stava valutando se aumentare il limite temporale per la cancellazione dei messaggi per tutti, passando dall’attuale ‘1 ora, 8 minuti, 16 secondi’ a ‘7 giorni e 8 minuti’.

Dalle ultime indiscrezioni è emerso che si è deciso per passare a ‘2 giorni e 12 ore‘: sarebbe questo il nuovo intervallo temporale entro il quale sarà possibile procedere alla cancellazione di un messaggio per tutti (sarete d’accordo nel pensare che la scadenza attuale sia davvero troppo esigua per andare bene). Non sappiamo dirvi quale sia stato il motivo per cui gli sviluppatori abbiano deciso di abbandonare l’idea di portare il limite ad una settimana (probabile abbiano pensato che gli utenti non avrebbero avuto interesse a cancellare un proprio messaggio dopo così tanto tempo dall’invio, anche se magari a qualcuno sarebbe tornato utile in qualche modo).

In ogni caso, la funzione è ancora in via di sviluppo, e quindi è ancora ipoteticamente soggetta a variazioni. Per averla a disposizione un po’ tutti bisognerà aspettare venga rilasciata la versione finale dell’applicazione di WhatsApp per Android. In alternativa, potrete scaricare la build beta 2.22.4.10 di WhatsApp per Android attraverso il Google Play Store (non prima di esservi iscritti al programma beta). In caso contrario, dovrete solo attendere, come vi dicevamo poc’anzi, che il team di sviluppo rilasci la versione finale che contenga la modifica in questione (crediamo sarà questione di poco tempo e che il rilascio avvenga nel giro di pochi giorni, una settimana o due al massimo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

