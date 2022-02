Ultimi episodi di Tandem 4 su Giallo prima di vedere la quinta stagione in prima tv. Stasera, 1° febbraio, andranno in onda l’undicesimo e il dodicesimo appuntamento con la serie crime francese.

Nel primo, l’episodio 4×11 dal titolo Il villaggio abbandonato, il vicesindaco viene trovato morto nell’ufficio del sindaco. Vincent Restier era tornato dopo 25 anni di assenza in questo villaggio abbandonato nella speranza di rivitalizzarlo. L’imprenditore aveva anche sviluppato il progetto di una struttura ricreativa per ridare slancio economico al territorio. Ma il suo omicidio suona come un avvertimento. È stato ucciso per impedirgli di portare a termine il suo progetto? È davvero l’uomo che diceva di essere?

Nel finale di stagione, l’episodio 4×12 intitolato La donna con due facce, nel cuore della notte Paul riceve una chiamata da uno dei suoi migliori amici in preda al panico. Sua moglie, Cyrielle, è scomparsa e Antonin è convinto che sia voglia togliersi la vita gettandosi da un ponte. Paul si precipita immediatamente sul posto e vede Cyrielle cadere. Salta in acqua ma non riesce a salvarla. Mentre l’indagine ipotizza al suicidio, Léa si chiede perché Antonin abbia chiamato Paul invece di chiedere aiuto, visto che si trovava vicino al ponte…

Nel cast e personaggi di Tandem 4 su Giallo, Astrid Veillon nei panni del Comandante Léa Soler; Stéphane Blancafort è il Capitano Paul Marchal; Sarah-Cheyenne è Alice Marchal; Titouan Laporte è Thomas Marchal; Piérick Tournier è il tenente Erwan Lebellec; Baya Rehaz è il Tenente Inès Zaïdi; François-Dominique Blin è il Dr. Franck Marvaud, medico legale; Tatiana Gousseff è il Capitano Sabine Mauriac. New entry, Patrick Descamps nei panni del colonnello Pierre Soler, padre di Léa; e Isabelle Tanakil interpreta Annie Soler, moglie di Pierre e madre di Léa.

Tandem 5 dovrebbe debuttare su Giallo dal 9 febbraio, cambiando anche giorno di messa in onda: dal martedì al mercoledì sera, con due episodi ogni settimana. Nel primo vedremo Léa indagare sulla morte di un imprenditore, ucciso in seguito a un antico rito. Nel secondo, Léa e Paul si ritrovano a collaborare per scoprire la verità sulla morte di un banchiere che potrebbe aver avuto fin troppi nemici.

L’appuntamento con il finale di Tandem 4 su Giallo è per stasera alle 21:10.

Continua a leggere su optimagazine.com.