Si parla tanto dell’obbligo vaccinale in Austria, complice una catena che ha preso piede proprio in queste ore su Facebook. Nello specifico, il post in questione ci mostra un elenco di Paesi in cui ci sarebbe stata una retromarcia sul fronte vaccini e sul green pass. Ora, se da un lato siamo al cospetto di una notizia vera per alcuni casi specifici, come gli Stati Uniti, la Danimarca ed il Regno Unito, allo stesso tempo è palese la fake news che investe altri contesti. Infine, ci sono situazioni in cui vengono fornite informazioni parzialmente errate.

La bufala sull’obbligo vaccinale in Austria rimandato a marzo

Il caso più rumoroso, tra questi, è senza ombra di dubbio quello dell’Austria, che a conti fatti ha dato il via proprio in queste ore all’obbligo vaccinale. Il Paese, in passato, si è già ritrovato al centro di false notizie, come vi abbiamo riportato a suo tempo con un altro articolo. Chiaramente, oggi 1 febbraio la questione fa ancora più rumore, in quanto anche in Italia sono entrate in vigore determinate normative non accettate da un segmento della popolazione. Vediamo come stanno le cose.

La catena del giorno, come accennato, punta in primis sull’obbligo vaccinale che sarebbe stato rimandato in Austria. Ci sono fonti come Fanpage e Bufale, tuttavia, che riportano l’esatto opposto. L’obbligo vaccinale è effettivo nel Paese da alcune ore, mentre in altri casi vengono fornite informazioni non confermate su altri Paesi. Basti pensare alla Germania, dove le discussioni sono ancora in corso sul suddetto obbligo. Dunque, specifiche misure al momento non sono valide solo in Italia.

Allo stesso tempo, la Svizzera non ha decretato in via ufficiale lo stop al green pass. Così come l’India non ha in alcun modo bloccato le vaccinazioni. Insomma, un minestrone caratterizzato sì da alcune notizie vere, ma anche da te tante bufale. Ricapitolando, nessun rinvio per l’obbligo vaccinale in Austria.