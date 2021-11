Sta girando una voce da alcuni giorni, secondo cui sarebbe imminente il pericolo di un blackout in Europa nel 2021. Una questione delicata, considerando gli effetti disastrosi che ci sarebbero per le nostre vite rispetto al quotidiano al quale siamo abituati. Sia dal punto di vista lavorativo, sia più in generale per l’economia che subirebbe un arresto ancora più severo rispetto a quanto abbiamo registrato con il lockdown dovuto al Covid. Dunque, si tratta di un tema che non potevamo non affrontare oggi 4 novembre.

Le indicazioni sul blackout in Europa a fine 2021 e le notizie dall’Austria

In passato abbiamo già dovuto affrontare svariate fake news su questioni simili, come potrete notare tramite i nostri articoli. Oggi, invece, tutto nasce da indiscrezioni che alle proprie spalle non sembrano avere fonti autorevoli. Cosa sappiamo allo stato attuale sulla storia del presunto blackout in Europa? I rumors di queste ore nascono da un articolo pubblicato da un sito rumeno, che cita studi effettuati in Austria. Viene configurato uno scenario apocalittico, in cui tutti vengono invitati ad acquistare acqua e cibo a lunga conservazione.

Ora, se da un lato ad inizio anno abbiamo corso qualche rischio, in quanto lo scorso 8 gennaio pare sia stato fronteggiato un problema che sarebbe apparso in una centrale elettrica in Romania, allo stesso tempo occorre gettare acqua sul fuoco a proposito del blackout in Europa di cui si parla in questi giorni. Come riporta Mondoeconomia, infatti, al di là dell’articolo apparso in Romania, non abbiamo ulteriori fonti a sostegno di una tesi così catastrofica.

Viene citato un piano che in Austria vede il governo pronto ad attivare i dovuti protocolli, in vista di un possibile blackout in Europa a fine 2021. Tuttavia, non abbiamo ulteriori riscontri in grado di confermare una prospettiva del genere, almeno per ora.