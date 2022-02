Con Nino Frassica a Sanremo 2022 sul palco dell’Ariston arriva uno dei comici più apprezzati dello spettacolo italiano. Come tutte le più belle favole, la carriera di Frassica inizia dall’esperienza locale per poi elevarsi ai canali più seguiti dagli utenti, specialmente grazie al successo di Don Matteo. Proprio per presentarne la nuova stagione, il comico siciliano arriverà al Festival insieme all’amico e collega Raoul Bova.

Chi è Nino Frassica

Nino Frassica, Antonino Frassica per l’anagrafe, nasce a Messina nel 1950. Nei primi anni ’70 muove i suoi primi passi nello spettacolo con rappresentazioni teatrali e con brevi apparizioni nelle televisioni locali.

A scoprire il suo talento sarà Renzo Arbore, che lo porterà sul piccolo schermo nazionale affiancandolo in programmi che ricordiamo ancora oggi, come Quelli Della Notte e Indietro Tutta. Sua è la partecipazione a pellicole importanti della commedia italiana, come Vacanze Di Natale ’91 e Anni 90. Nino Frassica affiancherà anche Diego Abatantuono in Eccezzziunale Veramente: Capitolo Secondo… Me e lo vedremo anche in Baarìa di Giuseppe Tornatore.

Il successo di Don Matteo

Il suo ruolo più prestigioso, tuttavia, arriva nel 1999 con Don Matteo, la fiction nella quale recita accanto a Terence Hill nel ruolo del maresciallo Antonio Nino Cecchini, ruolo che il comico siciliano ricopre ancora oggi.

Per inaugurare la nuova stagione di Don Matteo Nino Frassica sbarca all’Ariston insieme a Raoul Bova, anche lui tra i personaggi della fiction in cui veste i panni di Don Massimo. Per Frassica non è la prima volta a Sanremo. Anche nell’edizione del 2018 ha partecipato al Festival sempre nei panni del maresciallo Cecchini insieme a Pietro Pulcini, ovvero il Pietro Ghisoni di Don Matteo.

Con il ritorno di Nino Frassica a Sanremo 2022 si apre dunque una nuova avventura per la fiction Rai che quest’anno giunge alla tredicesima stagione che sarà trasmessa prossimamemente su Rai 1 in prima serata.