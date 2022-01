Dal momento in cui è stato rilasciato l’aggiornamento ad Android 12, versione del sistema operativo mobile di Google distribuita nel 2021, gli sviluppatori del colosso di Mountain View si sono trovati dinanzi a diverse problemi di sistema riguardanti Android Auto, ovvero lo standard basato su smartphone per consentire ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android di essere utilizzati in auto tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto. Il team è riuscito a trovare una soluzione, come il problema dei crash che stava dando parecchio fastidio.

Inoltre, un ulteriore bug (le cui prime segnalazioni risalgono a novembre 2021) riguarda l’impossibilità di visualizzare le notifiche sull’unità principale di diversi utenti quando questi ricevono nuovi messaggi. Un’altra conferma è giunta anche da una rappresentante della società che ha lanciato una segnalazione sul forum di supporto di Google dichiarando: “The team has implemented a fix to resolve this issue”, ovvero che è stata implementata la correzione. Questo tipo di problematica si è verificata anche su diversi smartphone, come ad esempio sul Samsung Galaxy S21 in seguito all’update alla One UI 4.0, ossia l’interfaccia che offre un’ampia gamma di cambiamenti innovativi per gli smartphone Samsung Galaxy.

Sempre secondo le ultime indicazioni, qualora dovesse giungere un messaggio quando è in riproduzione una canzone, l’audio si abbasserà gradualmente così da permettere al dispositivo di emanare il suono della consueta notifica. Per il momento, non è stato specificato il perché i nuovi messaggi non vengono visualizzati da Android Auto, dato che Google non ha dato ancora alcun chiarimento in merito, ma gli utenti possono finalmente gioire perché il fastidioso bug è stato risolto. Dunque, il colosso statunitense è riuscito a trovare la soluzione e rammenta ai propri utenti di eseguire l’aggiornamento di Android Auto e dell’app Messaggi alle più recenti versioni disponibili, scaricabili tramite il Google Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com