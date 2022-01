Dopo una serie di teaser, finalmente abbiamo il primo promo de L’Amica Geniale 3 e non solo in italiano, per la messa in onda su Rai1, ma anche in inglese per il lancio di HBO che piazzerà la serie in streaming e in tv da fine febbraio. Come sempre sarà il pubblico italiano il primo a vedere Elena e Lila alle prese con la loro vita da adulte ed è proprio questo il tema scottante di cui si discute sui social da ieri sera.

Il lancio del primo promo de L’Amica Geniale 3 ha alzato il velo su quello che vedremo a partire dal prossimo 6 febbraio e, quindi, anche le due protagoniste che, dopo i primi rumors su un cambio di guardia, saranno ancora in tv per raccontare la storia di Elena e Lila anche nella versione mamme e più adulte.

Le due protagoniste sono adesso lontane dai rumori e dalle mura del loro rione e anche i loro problemi sono diversi da allora ma quello che ha notato gran parte del pubblico è che non sono stati fatti notevoli sforzi a livello di trucco per farle apparire più grandi di come le abbiamo lasciate tempo fa nel secondo capitolo della serie, questo le renderà ugualmente credibili?

Alcuni hanno dei dubbi sulla mancata sostituzione mentre altri ancora sono convinti che sia stata la decisione giusta perché in fondo Margherita Mazzucco e Gaia Girace sono cresciute e cambiate in questi due anni o quasi. Sarà giusto o sbagliato? Il risultato lo potremo commentare dal 6 febbraio quando L’Amica Geniale 3 andrà in onda.

“Guardami sempre, anche quando te ne vai da Napoli”



Dopo due teaser è arrivato il primo promo de #LAmicaGeniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Siete pronti a vederlo ogni mezz’ora durante #Sanremo2022?

Dal 6 febbraio su Rai 1.#LAmicaGeniale3 pic.twitter.com/YlVvVoPhwv — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 27, 2022

Le immagini del primo promo mostrano Lila alle prese con una vita di sacrifici e di stenti, ammalata nel suo letto e pronta a chiedere aiuto ad Elena pronta a prendersi carico del piccolo Gennaro se le cose per l’amica andranno male. Dall’altro lato c’è lei che, dopo aver presentato il suo libro e aver ottenuto il massimo dalla sua carriera universitaria, si trova impelagata in un matrimonio, su cui nutrirà seri dubbi dopo l’incontro con Nino, e poi in una gravidanza. Cos’altro succederà nelle loro vite?