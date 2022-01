Ana Mena debutta al Festival di Sanremo 2022 in gara tra i big con il brano Duecentomila Ore, ma non è esattamente una neofita della musica e dello spettacolo. In Italia ne abbiamo sentito parlare quando ha duettato con Rocco Hunt nel brano A Un Passo Dalla Luna e quando ha riproposto la hit Musica Leggerissima di Colapesce & Dimartino in lingua spagnola, con il titolo Música Ligera, ma Ana Mena è molto di più. Nel 2020 è arrivata all’Ariston per duettare con Riki sulle note de L’Edera, portato al successo da Nilla Pizzi nel 1958.

Chi è Ana Mena

Ana Mena nasce a Estepona nel 1997. Seppur di età giovanissima, la vita di Ana Mena è strettamente collegata al mondo della musica e dello spettacolo.

Nel 2006 vince i Veo Veo Awards e pubblica il suo primo singolo Esta Es Mi Illusión. L’anno successivo vince il talent show My Camp Rock e ottiene sempre più visibilità specialmente con la partecipazione alla serie TV Supercharly.

Il picco della sua carriera arriva nel 2011 con la partecipazione al film La Pelle Che Abito di Pedro Almodóvar, nel quale interpreta Norma accanto a grandi attori come Antonio Banderas e Elena Anaya. Dal 2016 al 2021 ha pubblicato tantissimi singoli e un album, Index (2018), interamente in lingua spagnola.

Ana Mena e gli artisti italiani

La prima esperienza con gli artisti italiani arriva nel 2018 con il singolo D’Estate Non Vale di Fred De Palma, sodalizio che continua nel 2019 con Una Volta Ancora.

Nel 2020 duetta con Rocco Hunt in A Un Passo Dalla Luna che uscirà anche in lingua spagnola. La collaborazione con il rapper napoletano continua con Un Bacio All’Improvviso. Nel 2021 duetta con Federico Rossi, ex Benji&Fede, nel singolo Sol Y Mar.

Il testo di Duecentomila Ore, il brano in gara al Festival di Sanremo 2022, è stato scritto dall’amico e collega Rocco Hunt.