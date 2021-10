Federico Rossi ed Ana Mena in Sol Y Mar: il nuovo singolo inedito arriverà in radio venerdì 22 ottobre con una sorpresa speciale. Ad annunciare l’imminente rilascio del brano ai fan è lo stesso Federico Rossi via social, che svela anche i primi dettagli: si tratta di un duetto e probabilmente includerà parti di testo in lingua spagnola.

Il pezzo sarà disponibile in radio e negli store digitali già questa settimana e riporterà Fede Rossi a mettersi alla prova con un nuovo pezzo. Questa volta al suo fianco ci sarà Ana Mena, la regina delle hit. Il brano si intitola Sol Y Mar, come anticipato dallo stesso cantante sui social e per ascoltarlo basterà attendere solo qualche giorno.

Per Federico Rossi si tratta di una nuova traccia inedita che nello specifico è stata scritta qualche mese fa. Una “chicca”, così la definisce, scritta di recente con l’amica Ana Mena e adesso pronta a raggiungere le orecchie dei fan.

“Preparatevi perché vi farà sognare”, scrive Fede ai fan e lascia loro anche la possibilità di partecipare ad una nuova iniziativa sulla quale svela pochi dettagli. Tra tutti coloro che pre-salveranno il brano su Spotify, alcuni riceveranno una sorpresa speciale non rivelata.

Federico Rossi ed Ana Mena in Sol Y Mar sono pronti a far commuovere, pare, questo autunno. Il nuovo pezzo per Fede segue il rilascio dello scorso singolo, Non è Mai Troppo Tardi, che nella sua carriera solista ha fatto seguito al successo di Pesche.

Qui sotto l’annuncio di Sol Y Mar, in attesa di poterla ascoltare venerdì 22 ottobre negli store digitali e in tutte le radio.