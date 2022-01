Ultima puntata di Doc Nelle tue Mani 2 che torna in onda oggi, 27 gennaio, prima di una pausa dovuta all’arrivo su Rai1 del Festival di Sanremo 2022. Andrea Fanti e i suoi avranno ancora modo di occuparsi dei loro pazienti questa sera in due nuovi episodi che porteranno a nuove evoluzioni non solo lavorative ma anche personali. Il Covid ha stravolto la vita di tutti e se in un primo momento Andrea ha deciso di rinunciare all’ospedale per tornare in strada e spingere la gente ad avere fiducia negli ospedali, adesso è arrivato il suo momento.

Nell’ultima puntata di Doc Nelle tue Mani 2 prima della pausa vedremo Andrea di nuovo in corsia pronto ad occuparsi di due nuovi pazienti (uno ‘vip’ secondo le anticipazioni) ma anche di sua figlia sempre più nella ‘morsa’ del nuovo arrivato, l’affascinante chirurgo Edoardo Valenti.

Nel primo episodio della terza puntata, Doc si trova in diretta competizione con il nuovo primario e decide di assumersi diversi rischi per provare ad andare avanti ma coinvolgendo e aiutando anche Agnese, che, a causa dell’inchiesta in corso, ha dovuto lasciare l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico.

I due sono in corsia fianco a fianco e questo potrà dare sollievo anche al loro rapporto rimasto un po’ al palo quando nella vita di Agnese è arrivato il bambino preso in affido. Intanto Carolina, in perenne scontro con i genitori e affascinata dalla personalità del chirurgo Edoardo Valenti, valuta l’ipotesi di entrare nel suo reparto. Dall’altra parte, intatto, Damiano, invita Giulia a un vernissage.

Nel secondo episodio di Doc Nelle tue Mani 2 mentre tra Doc e il chirurgo Valenti scoppia una piccola guerra a causa di Carolina, in corsia arriva un ragazzo con genitori molto presenti ed è costretto a mettersi in discussione come padre. Gabriel ed Elisa seguono il difficile caso di uno chef stellato un po’ troppo aggressivo mentre Alba, un po’ fuori dai giochi, accetta un compito molto particolare da Cecilia. Riccardo forse ha un po’ troppo giocato con il fuoco e con Carolina e adesso rischia di bruciarsi?