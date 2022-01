Il negozio delle offerte di San Valentino su Amazon è attivo da qualche giorno ma è oggi 27 gennaio che le promozioni stanno entrando nel vivo con sconti maggiori per i potenziali acquirenti. Nel caso di partner particolarmente attento al mondo hi-tech, ecco che sono a disposizione tre proposte imperdibili per la categoria smartphone, tablet e notebook. Naturalmente ogni soluzione di seguito riportata è in pronta consegna o comunque in arrivo per la prossima festività del 14 febbraio 2022.

Per chi punta a regalare uno smartphone, tra le offerte di San Valentino su Amazon non può non essere menzionato il dispositivo Realme 8. Il device ha dalla sua parte una buona quad camera con sensore principale da 64 MP e supporto AI, un display Super AMOLED da 6.4 pollici, la ricarica rapida da 30W che si accompagna ad una capiente batteria da 5.000mAh, è dual SIM e può contare su 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Il telefono, nella sua colorazione punk Black, è ora venduto a 199 euro anziché 259 euro.

Offerta realme 8 Smartphone, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED... Quad camera da 64 mp con ai: modalità starry e tilt-shift

Display Super AMOLED da 16.3 cm 6.4”: Lettore ultrarapido di...

Per chi punta invece ad un tablet, una seconda soluzione interessante è rappresentata dal Lenovo Tab M10 di seconda generazione e con display da 10.3 pollici full HD. Il processore è un MediaTek Helio P22T, la RAM da 4GB e la memoria interna da 64GB. L’esemplare con colorazione in grigio viene ora venduto a 189,90 euro e non più 219,90 euro.

Offerta Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD... Lenovo Tab M10 FHD Plus (2a Gen) ha uno chassis interamente in metallo...

Processore MediaTek Helio P22T (8C, 8x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz);...

Per concludere il trio di offerte di San Valentino su Amazon, c’è anche una proposta interessante nella categoria smartphone. Il modello Acer Chromebook con processore Intel Celeron N4020, RAM da 4 GB DDR4, memoria interna eMMC 64 GB e display da 14 pollici Full HD LED LCD e scheda grafica Intel UHD. Il dispositivo dotato di Chrome OS in argento è venduto a 259 euro, anziché a 379 euro.

Offerta Acer Chromebook 314 CB314-1H-C0U7 Notebook, Pc Portatile con... IL FUTURO DELL'ELABORAZIONE: basso consumo energetico e velocità del...

BATTERIA CARICA TUTTO IL GIORNO: Chrome OS ottimizza le prestazioni...

