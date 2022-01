Dopo una lunga gestazione Pieces of Her di Netflix è pronta a debuttare in tutto il mondo: lo streamer ha annunciato l’uscita degli 8 episodi della miniserie per il 4 marzo 2022. Annunciata nel 2019, la serie thriller/drammatica è stata rallentata dalla pandemia: le riprese, inizialmente previste nel 2020, sono state realizzate solo lo scorso anno a Sydney, in Australia. Toni Collette e Bella Heathcote sono state scelte per ruoli da protagonista nel 2020 e nei mesi successivi diversi nomi noti si sono uniti al cast, come David Wenham in un ruolo principale e Terry O’Quinn, il celebre John Locke di Lost, come ricorrente.

Pieces of Her di Netflix è basata sul romanzo omonimo, tra i bestseller del New York Times , scritto da Karin Slaughter, ed è ambientata in una tranquilla cittadina della Georgia, sconvolta da un episodio isolato di violenza, una sparatoria di massa in un ristorante locale. Il caso scatena un’inaspettata catena di eventi per la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura. Alla disperata ricerca di risposte, la protagonista intraprende un pericoloso viaggio attraverso l’America, che la porterà ad indagare sul cuore oscuro e nascosto della sua famiglia.

Pieces of Her di Netflix è la storia di una giovane donna che cerca a fatica di mettere insieme i resti di una verità che sua madre ha seppellito molto tempo prima. Toni Collette, già apprezzata su Netflix nella miniserie Unbelievable, è affiancata dall’attrice australiana Bella Heathcote, già in Orgoglio e Pregiudizio e Zombie, nonché diretta da Tim Burton nella commedia horror Dark Shadows.

Pieces of Her di Netflix non ha ancora un trailer ufficiale, ma la piattaforma ha annunciato la data d’uscita fissata per il 4 marzo rilasciando contemporaneamente le prime tre immagini promozionali.

