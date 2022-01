Previsto anche il OnePlus Nord 2T da parte dell’OEM cinese, che intende piazzare anche questo colpo per ampliare la propria offerta. Il successore del OnePlus Nord 2 5G dovrebbe adottare uno schermo Fluid AMOLED da 6.43 pollici con refresh rate a 90Hz, ed essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 1300 octa-core, con 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 3.1, oppure con 12GB di RAM LPDDR4X e 256GB di storage UFS 3.1. Il sistema operativo sarà Android 12 con OxygenOS 12 e supporto dualSIM (nano + nano). Si era parlato, nella giornata di ieri, anche del OnePlus Nord CE 2, un altro dispositivo sul punto di essere lanciato ed anch’esso facente parte della fascia media del mercato (ve ne avevamo parlato in questo articolo dedicato), probabilmente ad un gradino più basso rispetto al OnePlus Nord 2T, protagonista del giorno.

Presenti a bordo del OnePlus Nord 2T le connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6 802.11 ax, Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC e USB-C. Il lettore di impronte digitali è integrato nello schermo. La fotocamera posteriore sarà composta da un sensore principale da 50MP con OIS e flash LED, da un ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore mono da 2MP. La fotocamera frontale presenterà un sensore singolo da 32MP. La batteria avrà una capacità da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W.

Il OnePlus Nord 2T potrebbe debuttare sul mercato indiano probabilmente già a febbraio 2022, ma non sappiamo dirvi se arriverà in altri territori, Europa inclusa (tutto lascerebbe pensare di sì, ma preferiamo andarci cauti in quanto non ne abbiamo ancora la conferma ufficiale da parte dell’OEM cinese). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

