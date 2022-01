Il OnePlus Nord CE 2 si appresta ad essere lanciato, come ribadito anche da Max Jambor su Twitter. Il device, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere presentato venerdì 11 febbraio. Il leaker non ha fornito altre indicazioni in merito al comparto tecnico del dispositivo, che dovrebbe comunque presentare specifiche capaci di lasciare il segno. Il leaker non è sceso nel merito delle specifiche tecniche del device, pur intravedendosi nell’immagine teaser la forma del comparto fotografico del OnePlus 9, che molti di voi ricorderanno.

Il OnePlus Nord CE 2, per farvela breve, includerà uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il telefono sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, con 8 o 12GB di RAM e 128 o 256GB di storage interno. La batteria avrà una capacità di 4500mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65W. Non mancheranno a bordo il lettore di impronte digitali sotto lo schermo e Android 12, che si occuperà della gestione della parte software (dovrebbe farsi sentire la presenza di OPPO, vista la sinergia sviluppata con OnePlus per quanto riguarda le tecnologie in rispettivo possesso). Il OnePlus Nord CE 2 dovrebbe anche montare una fotocamera principale con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP e uno macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, include un sensore singolo da 16MP.

Bisognerà adesso capire se il OnePlus Nord CE 2 arriverà sul mercato europeo, e soprattutto a quale prezzo (non dovrebbe essere, in ogni caso, troppo alto, visto che si sta parlando di un dispositivo di fascia media capace di farsi apprezzare soprattutto per il buon rapporto qualità/prezzo che si proporrà di offrire). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

