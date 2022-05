Nelle ultime ore sono stati confermati tutti i dettagli antecedenti al lancio del prossimo midrange premium OnePlus Nord 2T, ovvero il primo smartphone del produttore asiatico ad avere a bordo il nuovissimo processore MediaTek Dimensity 1300. Malgrado manchino ancora pochissimi giorni al suo debutto ufficiale, prima del lancio a livello mondiale in programma per il 19 maggio, sono giunti interessanti particolari sul nuovo smartphone dell’OEM cinese. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Soffermandoci sul nuovo SoC Dimensity 1300 di MediaTek, che tra l’altro è stato presentato in via ufficiale qualche settimana fa, questo processore apporterà vari miglioramenti rispetto alle precedenti generazioni. È stata Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la più grande fabbrica indipendente di semiconduttori al mondo, ad aver realizzato il processore sfruttando un sistema architettonico a 6 nanometri e caratterizzato da quattro core Cortex A78 e quattro A55. Mentre per quanto riguarda la scheda grafica si tratta di una Mali-G77 MC9. Giunti a questo punto, andiamo a vedere quali sono i principali nuovi dettagli tecnici del OnePlus Nord 2T, ormai prossimo al lancio.

Il midrange premium sarà dotato di un display da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz; avrà a bordo una batteria cui capacità è di 4500mAh e fast charge SuperVOOC a 80W. Quanto al comparto fotografico, il nuovo OnePlus Nord 2T sfoggerà una fotocamera principale da 50MP dotata di software dedicato, lenti aggiuntive ultra-wide e macro, rispettivamente da 8MP e 2MP, e infine, una selfie-cam da 32MP. Come ha affermato il produttore cinese stesso, con il nuovo chipset MediaTek Dimensity 1300 il prossimo OnePlus Nord 2T 5G sarà dotato di prestazioni potenziate di livello flagship, oltre ad una maggiore efficienza energetica rispetto a quello presente nella precedente generazione. Il SoC disporrà anche di funzioni di connettività e prestazioni termiche migliorate.

