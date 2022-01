Fin da quando OnePlus si è fusa con OPPO, l’azienda cinese ha voluto ampliare sempre di più la sua offerta di prodotti. La settimana scorsa OnLeaks ha confermato che la società di Shenzhen si sarebbe messa a lavoro su uno smartphone chiamato OnePlus Nord 2T, ovvero il primo della serie T per la gamma Nord. Di recente, sono giunte interessanti anticipazioni dall’India sia per quanto riguarda il OnePlus Nord 2T che il OnePlus Nord CE 2, due device che il produttore è pronto a lanciare sul mercato.

Secondo le indiscrezioni, il One Nord 2T sarà lanciato nel Paese asiatico tra il prossimo mese di marzo e quello di aprile posizionandosi nella fascia di prezzo inclusa tra i 30.000 e 40.000 rupie, che al cambio attuale corrispondono intorno a 350/470 euro. Quanto al One Nord CE 2, il cui lancio è previsto per l’11 febbraio, il prezzo si aggirerebbe intorno alle 25.000 e 30.000 rupie, ossia circa 300/350 euro. Inoltre, giorni fa si è propagato un rumors secondo cui OnePlus sarebbe in procinto di lanciare tra il mese di luglio e quello di agosto un ulteriore modello, il cui prezzo sarebbe più basso di 20.000 rupie, ossia intorno ai 240 euro.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del OnePlus Nord 2T, lo smartphone sarà dotato di un display AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz ed una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. A bordo troverete il processore MediaTek Dimensity 1300, abbinato a un massimo di 12GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Inoltre, lo smartphone probabilmente supporterà OxygenOS 12 basato su Android 12 pronto all’uso e una batteria da 4500mAh con supporto di ricarica rapida SuperVOOC a 80W. Il comparto fotografico sfoggerà una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore primario da 50MP, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore monocromatico da 2MP. La fotocamera anteriore, invece, monta un singolo sensore da 32MP.

