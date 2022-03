Il OnePlus Nord 2T è ormai in cantiere da un po’ di tempo: dovrebbe compiere il proprio debutto nel giro di pochi mesi, anticipando addirittura anche il OnePlus Nord 3. Il dispositivo, secondo quanto riportato dal leaker Yogesh Brar, dovrebbe presentare uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il OnePlus Nord 2T sarà spinto dal processore Dimensity 1300, con 8/12GB di RAM LPDDR4X e 128/256GB di storage interno di tipo UFS 3.1. La batteria avrà una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W.

La fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 50MP (Sony IMX766, lo stesso montato a bordo del OnePlus Nord 2 e che arriverà anche sull’ormai prossimo OnePlus 10R), un ultra-grandangolare da 8MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale monterà un sensore singolo da 32MP. Android 12 con OxygenOS 12 gestiranno la parte software. Saranno presenti a bordo due speaker stereo e lo slider alert, che invece mancherà sul prossimo OnePlus 10R. Quando verrà lanciato il OnePlus Nord 2T? Di sicuro tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, anche se per adesso mancano ancora informazioni più precise in merito alla questione (forse per maggio, seppur il debutto internazionale potrebbe arrivare un po’ più tardi).

Il OnePlus Nord CE 2 5G, dal canto suo, è già disponibile sul mercato italiano, con prezzi a partire da 359 euro. Molto presto dovrebbe arrivare anche il OnePlus Nord CE 2 Lite, il nuovo entry-level di cui sono già state dette molte cose. Vi faremo sapere di più in tempi stretti sul prossimo OnePlus Nord 2T, potete contarci. Restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda, a cui risponderemo al più presto possibile.

