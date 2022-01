Kathryn Kates, veterana del piccolo schermo apparsa in diverse serie tv di grande successo, è morta all’età di 73 anni. Ne ha dato notizia la sua agenzia, la Headline Talent Agency, annunciando che l’attrice si è spenta sabato in Florida, mentre combatteva contro un cancro.

Kathryn Kates è apparsa in serie tv come Orange Is the New Black, Seinfeld, Law & Order: Unità Vittime Speciali e recentemente nel film prequel de I Soprano, I Moltisanti del Newark, oltre ad aver avuto piccoli ruoli in Matlock, Lizzie McGuire, Judging Amy, Rescue Me, solo per citare alcuni titoli del suo lungo curriculum.

La notizia della morre di Kathryn Kates è arrivata con una nota che sottolinea la sua coraggiosa battaglia contro la recidiva del cancro.

Kathryn è una nostra cliente da molti anni e nell’ultimo anno ci siamo avvicinati molto a lei da quando sapeva che il suo cancro era tornato. È sempre stata incredibilmente coraggiosa e saggia e si è avvicinata a ogni ruolo con la massima passione. Ci mancherà moltissimo.

Kathryn Kates era nata a New York e aveva iniziato a recitare a teatro e in tv con piccoli ruoli nei primi anni ’80, ma è nel decennio successivo che ha ottenuto i ruoli in Matlock e Seinfeld che hanno fatto decollare la sua carriera. Negli ultimi anni aveva ottenuto tre ruoli in serie tv molto popolari: in Orange Is the New Black è apparsa nei panni di Amy Kanter-Bloom, la madre dell’ex fidanzato di Piper Chapman (Jason Biggs), mentre è stata accanto a Jennifer Lopez in Shades of Blue nei panni della signora Saperstein, la madre del detective David Saperstein (Santino Fontana), e infine in Law & Order: Unità Vittime Speciali come la giudice Marlene Simons. Il cortometraggio del 2021 Welcome to Sarajevo le è valso il premio come migliore attrice al NYCTV Festival. La sua ultima apparizione è quella nei panni di Angie DeCarlo nel film prequel de I Soprano.

