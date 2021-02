Si intitola Low Country il nuovo ambizioso progetto da protagonista di Uzo Aduba, la prossima serie dei creatori di The Good Wife e The Good Fight.

In questo crime ambientato nella Carolina del Sud, la coppia di showrunner di The Good Wife Robert e Michelle King racconta la storia di una donna di colore e apertamente gay che lavora come vice sceriffo in una roccaforte bianca del Sud, un contesto pieno di contraddizioni per una vicenda umana che si preannuncia molto travagliata. La Aduba interpreterà Shirley Johnson, donna sottovalutata ed emarginata per tutta la vita che decide di non tirarsi indietro quando si tratterà di indagare su una ricca famiglia criminale.

Il progetto dei creatori di The Good Wife, prodotto da CBS Studios, rientra nell’accordo che Uzo Aduba ha siglato con il network per sviluppare format inediti nei prossimi anni. Low Country non ha ancora una distribuzione ufficiale ma potrebbe andare in onda tra diverse reti via cavo premium e approdare su piattaforme streaming.

Per Uzo Aduba la collaborazione con gli autori di The Good Wife e del suo spin-off arriva in un momento d’oro della carriera: la sua popolarità è esplosa grazie al ruolo di Susanne, alias “Crazy Eyes” nella saga carceraria cult Orange Is the New Black, personaggio che le è valso due Emmy Awards e una nomination ai Golden Globe. Un altro Emmy nella categoria Miglior attrice non protagonista in una miniserie è arrivato con Mrs. America di FX.

Ora oltre all’accordo con CBS Studios che la porterà a recitare nella nuova serie dei produttori di The Good Wife, l’attrice ha già in cantiere altri due progetti: oltre a In Therapy di HBO, sarà Sasha nella serie antologica di Amazon Prime Studios Solos, insieme a tre pezzi da novanta come Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren.