Brad William Henke è morto a soli 56 anni e la notizia della sua dipartita ha già fatto disperare i fan di Orange is the New Black e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.

L’ex giocatore di calcio noto per il suo ruolo di addetto alle correzioni Desi Piscatella nella famosa serie cult, è morto martedì all’età di 56 anni nel sonno, secondo quanto ha rivelato il suo manager Matt DelPiano a Variety e poi a TMZ: “Brad era un uomo incredibilmente gentile di energia gioiosa. Un attore di grande talento, amava far parte di questa comunità…. e lo abbiamo amato di nuovo. I nostri pensieri sono con sua moglie e la sua famiglia”.

Secondo le prime rivelazioni, Brad William Henke è morto nel sonno ma la causa della morte non è stata resa nota.

Henke è apparso in Orange Is the New Black di Netflix nei panni di Desi Piscatella, un addetto alle correzioni gay del penitenziario di Litchfield che è stato il principale antagonista della stagione 4 e 5 ma la sua carriera nella recitazione è iniziata dopo che una serie di infortuni lo hanno costretto a ritirarsi dal calcio professionistico nel 1994. Nel corso della sua carriera, è apparso in dozzine di serie TV, tra cui Law & Order, Life on Mars, Shameless, Criminal Minds, Bones, Lost, The Office. Tra le sue apparizioni cinematografiche possiamo nominare Pacific Rim e World Trade Center.

Ha giocato a football universitario presso l’Università dell’Arizona prima di essere arruolato nel 1989 dai New York Giants. Ha continuato a giocare per i Denver Broncos e nel 1990 ha giocato sulla loro linea difensiva nel Super Bowl XXIV contro i San Francisco 49ers.