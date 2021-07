La pluripremiata serie In Treatment torna con una nuova stagione, una nuova protagonista e nuovi temi sempre più vicini all’attualità: la serie HBO adattata in decine di paesi nel mondo, tra cui anche l’Italia con la versione interpretata da Sergio Castellitto, continua a offrire il suo sguardo intimo e accurato sui percorsi di psicoterapia. La quarta stagione debutta in onda su Sky Atlantic e in streaming su Now con 4 episodi a settimana.

Dall’ultima stagione di In Treatment, la terza, sono passati dieci anni e ora 24 episodi nuovi episodi riportano in vita il format con una nuova protagonista, la dottoressa Brooke Taylor, interpretata da Uzo Uduba, amatissima attrice premiata agli Emmy® per le sue interpretazioni in Mrs. America e Orange is The New Black. Attenta e sensibile, la nuova dottoressa nel suo studio di Los Angeles prende il posto che era stato di Gabriel Byrne: un gruppo di pazienti eterogeneo per età, sesso ed estrazione sociale affronterà con lei un percorso di psicoterapia per affrontare diversi problemi rilevanti e attuali, derivanti anche da fenomeni recentissimi come la pandemia da COvid-19, che inciderà anche sulle modalità di realizzazione delle sedute.

Nel cast di In Treatment accano alla Uduba figurano Anthony Ramos (In the Heights) nel ruolo di Eladio, infermiere a domicilio per una famiglia benestante; Liza Colón-Zayas (David Makes Man) come Rita, confidente e amica di lunga data di Brooke che la aiuta ad elaborare un lutto pesantissimo; John Benjamin Hickey (Jessica Jones) interpreta Colin, ex senzatetto diventato milionario grazie a una truffa ai colletti bianchi e ha finito di scontare la sua pena; Quintessa Swindell (Euphoria) è Laila, paziente adolescente estremamente diffidente, che cerca di esprimere la propria identità; e Joel Kinnaman (For All Mankind) nei panni di Adam, storico compagno di Brooke, rientrato nella sua vita dopo anni di assenza e foriero di ulteriori complicazioni.

In Treatment debutta martedì 27 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con i primi 4 episodi. La serie è prodotta da HBO, produttori esecutivi sono Jennifer Schuur, Joshua Allen, Stephen Levinson, l’attore Mark Wahlberg, Melissa Bernstein e Hagai Levi; inoltre Joanne Toll and Noa Tishby ne sono co-produttori esecutivi. Il format è basato sulla serie israelita Be‘Tipul, creata da Hagai Levi con Ori Sivan & Nir Bergman.