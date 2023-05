Un duetto tra Elisa e La Rappresentante Di Lista stuzzica già il palato dei fan. La cantautrice triestina e il duo di Diva partecipano, infatti, al nuovo singolo di Zef e Marz presto in uscita.

Tilt, questo il titolo del singolo, sarà fuori venerdì 5 marzo 2023 ed è già disponibile in pre-save e pre-add. Zef e Marz, sono i fiori all’occhiello della label Numero Uno che ha già conquistato il Festival di Sanremo nel 2021 con Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino e nel 2022 con Ciao Ciao de La Rappresentante Di Lista. Una reunion di famiglia, dunque, alla quale partecipa anche Elisa.

Per La Rappresentante Di Lista è un periodo particolarmente prolifico: dopo il successo di Ciao Ciao il duo non è rimasto a guardare e ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2023 firmando la canzone Lettera 22 portata in gara dai Cugini Di Campagna. Il loro ultimo album è My Mamma (2021), che contiene il primo singolo portato a Sanremo nel 2021 Amare e disponibile anche nella Ciao Ciao Edition che include Ciao Ciao e Diva.

Elisa, invece, gode ancora del successo di Ritorno Al Futuro/Back To The Future uscito nel 2022 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con O Forse Sei Tu. L’estate scorsa la Toffoli ha portato sul palco uno show tutto ecosostenibile per sensibilizzare sul pianeta, diventato poi una trilogia di brani dal vivo dal titolo Back To The Future Live. Dopo l’estate Elisa non si è fermata ed è tornata sul palco con An Intimate Night per poi pubblicare il featuring con Jovanotti e i Negramaro, Diamanti.

Il duetto tra Elisa e La Rappresentante Di Lista preannuncia novità per l’estate? Il brano Tilt sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

