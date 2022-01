Samsung Electronics, leader mondiale nella tecnologia avanzata dei semiconduttori, ha presentato oggi, martedì 25 gennaio, il suo nuovo circuito integrato per la sicurezza delle impronte digitali che si chiama S3B512C. La nuova funzionalità è certificata EMVCo e Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+, perfettamente in linea con le più recenti BEPS (Biometric Evaluation Plan Summary) di Mastercard per le carte di pagamento biometriche. Come ha affermato Kenny Han, vice president of System LSI Marketing di Samsung Electronics, la nuova soluzione di sicurezza combina un sensore di impronte digitali Secure Element e Secure Processor in un unico chip, con funzionalità di sicurezza avanzate abilitate dall’algoritmo di autenticazione delle impronte digitali.

Il circuito integrato S3B512C è stato progettato dal colosso sudcoreano principalmente per carte di pagamento, ma può essere utilizzato anche in carte che richiedono autenticazioni molto più sicure, come ad esempio l’identificazione di studenti o di dipendenti, l’appartenenza o l’accesso agli edifici. Il nuovo Security IC è la prima soluzione di chip di sicurezza all-in-one del settore, in grado di leggere le informazioni biometriche tramite un sensore di impronte digitali, archiviare e autenticare i dati crittografati, analizzare ed elaborarli con un Secure Processor. Con le principali tre funzioni integrate in un unico chip, l’S3B512C può essere di supporto ai produttori di carte nel ridurre il numero di chip richiesti e ad ottimizzare i processi di progettazione delle stesse per le carte di pagamento biometriche.

Come riporta Samsung in una nota ufficiale, grazie al nuovo circuito integrato, le carte di pagamento biometriche permetteranno di effettuare acquisti in maniera più rapida e sicura. L’autenticazione biometrica elimina la necessità di inserire un PIN su una tastiera e quindi previene anche le transazioni fraudolente effettuate con carte smarrite o rubate. Infine, la tecnologia anti-spoofing del chip S3B512C impedisce agli utenti, che non sono autorizzati, di aggirare il sistema di sicurezza con metodi illegittimi, come le impronte digitali artificiali.

