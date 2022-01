A Sanremo 2022 arrivano gli attori più amati delle fiction Rai. Diversi i nomi emersi di recente, già nota la serata del Festival che li ospiterà sul palco.

Parliamo di Raoul Bova, Luca Argentero, Lino Guanciale, ma anche Anna Valle, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, all’Ariston per presentare le rispettive nuove fiction in TV o in uscita subito dopo il Festival della Canzone Italiana.

Raoul Bova a Sanremo 2022

Raoul Bova a Sanremo 2022 è atteso nella prima serata di martedì 1 febbraio. Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo racconterà il suo nuovo ruolo, nei panni di don Massimo nella nuova stagione di don Matteo. Don Massimo prenderà il posto di Terence Hill.

Luca Argentero a Sanremo 2022

Luca Argentero a Sanremo 2022 è atteso sul palco per presentare la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, già in onda su Rai1. La seconda stagione della fiction amatissima si fa apprezzare dai telespettatori Rai che potranno rivedere Argentero anche al Festival. L’attore sarà ospite di Amadeus mercoledì 2 febbraio.

Lino Guanciale a Sanremo 2022

A Sanremo arriva anche Lino Guanciale. La serata della sua apparizione sul palco dell’Ariston dovrebbe essere quella di venerdì 4 febbraio per la presentazione di Noi, remake italiano della pluripremiata serie This Is Us.

Anna Valle, Gaia Girace e Margherita Mazzucco a Sanremo 2022

A Sanremo anche Anna Valle, volto del melo-hospital Lea, e Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Queste ultime due tra le protagoniste dell’Amica geniale, al via su Rai1 con la terza stagione. La serata che accoglierà le tre donne delle fiction Rai non è nota e non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla loro presenza sul palco.