Jake La Furia e Ana Mena, in Senza Niente Da Dire, la raccontano brutale. Quando si tratta di crisi di coppia c’è poco da girarci intorno: i pensieri intrusivi aumentano i giri, il senso di impotenza e frustrazione si interscambiano a folle velocità, la paura e l’angoscia si fanno dominanti.

In questo singolo, da oggi venerdì 26 agosto in rotazione radiofonica, il rapper e la voce di Duecentomila Ore buttano fuori le parole che si vorrebbero dire in una relazione. Rivendicazioni, ripensamenti, ma anche tanta disperazione e voglia di ricominciare.

Perfetta la scelta stilistica: Big Fish e Itaca costruiscono intorno ai due interpreti una stanza cupa, senza illuminazione e con le sole luci della città che filtrano dalla finestra, in piena notte. La tenebra fa da megafono in uno scambio di battute e sensazioni: “Ti chiedo quanto mi ami. Tu dimmi una bugia che non fa male”, dice lui: “Non farmi promesse se poi restiamo qui”, canta lei.

Senza Niente Da Dire, già dal titolo, è proprio la fotografia di una condizione. Il brano è contenuto in Ferro Del Mestiere (2022), quarto album in studio di Jake La Furia.

Ana Mena è ospite d’onore del disco insieme a tanti altri nomi importanti della scena contemporanea, da Emis Killa (Yeah) a Lazza (I Soldi E La Droga), ma anche Inoki e Noyz Narcos.

Cantante e attrice spagnola, dal 2018 ha iniziato la sua scalata alla conquista della scena italiana. Nel 2018 ha collaborato con Fred De Palma nel singolo D’Estate Non Vale per poi bissare nel 2019 con Una Volta Ancora. Suo Cicerone nella scena nazionale è stato Rocco Hunt, con il quale ha duettato nei singoli A Un Passo Dalla Luna e Un Bacio All’Improvviso.

I due hanno cantato insieme anche al Festival di Sanremo 2022 durante la serata dedicata ai duetti.

Continua a leggere su optimagazine.com

È meglio essere real (Seh) o dire una bugia

Non saprei davanti a te né davanti alla Polizia

Vengo da dove vedi il sangue (Ah), che ancora non sei grande (Ah)

Da dove amore e domande (Ah) fanno buchi alle gambe

Ma amo te come la libertà in galera (Seh)

Primavera, tipa seria (Seh)

Anche se l’abbiamo fatto alla prima sera

Se mi tolgono il respiro sei l’aria nell’atmosfera (Yeah)

Sei il caso che sconvolge il futuro dentro la sfera

E se ho mentito è per non farti fare parte (Ah)

Di questo parterre (Ah) fatto di partner (Ah)

Di male, ma la carne (Seh)

Devi guardarmi la schiena (Ah)

Quando mi vedrai andare via con la sirena un giorno

Chissà se starai ad aspettarmi come Bonny quando torno (Quando torno)

Mi baci e scompari

Non sei meglio di così

Non farmi promesse se poi restiamo qui

Senza niente da dire, scusami se vuoi

Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi

Un’altra volta amo come sai mentirmi anche adesso che

La notte scende su di noi

Le strade parlano di noi, noi, ma non importa

In giro stai attenta a quello che dici (Seh)

O guarderai la terra dalla parte delle radici

Questo hanno detto gli amici (Ah)

In giro con la bici, da bambini già con IG (Ah)

Con propoli agli Figi e cambio vita con un bacio (Seh)

Che ferma il nostro sangue come un laccio emostatico

Sul braccio, odio amore e fuoco ghiaccio

Le bugie, sì, sono il pane per di cui vivo

Orgoglio infame, qui la verità fa schifo

Non lo dico, ma lo scrivo (Seh)

Benvenuta in questo inferno bianco platino (Ah)

Io non mi muovo piano, nel sotto mondo ci pattino

Ma se dirai di sì intorno vedrai colori e spari (Seh)

Ti chiedo quanto mi ami (Quanto?)

Tu dimmi una bugia che non fa male, siamo pari (Siamo pari)

Mi baci e scompari

Non sei meglio di così

Non farmi promesse se poi restiamo qui

Senza niente da dire, scusami se vuoi

Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi

Un’altra volta amo come sai mentirmi anche adesso che

La notte scende su di noi

Le strade parlano di noi, noi, ma non importa

Ho visto il buio dentro di te

Ma nello specchio non sono io

Prometto che non ti lascerò più

Senza niente da dire, scusami se vuoi

Non ti credo alla fine, non so cosa vuoi

Un’altra volta amo come sai mentirmi anche adesso che

La notte scende su di noi

Le strade parlano di noi, noi

Senza niente da dire