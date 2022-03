Ci sarà anche Ana Mena in Benvenuti a Eden, la nuova serie spagnola di Netflix in arrivo in primavera. Il teen drama sarà distribuito col titolo internazionale Welcome to Eden e un primo teaser introduce i personaggi ritraendoli in un rave psichedelico. “Bevi all’Eden per vivere un’esperienza che ti farà dimenticare tutti i tuoi problemi. Preparati per il viaggio della tua vita”, è il claim che la piattaforma ha scelto per introdurre questa serie mistery drama con un cast di giovanissimi.

Oltre ad Ana Mena in Benvenuti a Eden compaiono, tra gli altri, Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vázquez (attrice ucraina naturalizzata spagnola nota per il ruolo di Rizos in Vis a Vis), la cantante e attrice Belinda Peregrín e gli attori di Elite Sergio Momo e Alex Pastrana. Ecco la sinossi della serie.

Tu sei felice? Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti, molto attivi sui social network, vengono invitati al party più esclusivo della storia su un’isola segreta, organizzato dal brand di un nuovo drink. Quello che inizia come un viaggio emozionante diventerà presto il viaggio di una vita. Ma il paradiso non è proprio come sembra… Benvenuti nell’Eden.

L’esperienza di Ana Mena in Benvenuti a Eden non è certo un debutto per la cantante, che ha già recitato tra gli altri per Pedro Almodovar nel film La pelle che abito nel 2011, quando aveva solo 13 anni. La sua carriera è proseguita tra televisione e musica: il pubblico italiano, oltre ai tormentoni estivi, l’ha conosciuta soprattutto grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Duecentomila Ore, scritta per lei da Rocco Hunt.

Le prime immagini di Ana Mena in Benvenuti a Eden, insieme al resto del cast, erano già state diffuse da Netflix come foto promozionali di questa produzione Brutal Media. Creata e scritta da Joaquín Górriz e Guillermo López e diretta da Daniel Benmayor e Menna Fité, la serie debutterà ad aprile, come conferma il teaser.

Continua a leggere su optimagazine.com