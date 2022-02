L’arrivo di Ana Mena a Verissimo viaggia sulle note di Duecentomila Ore, il brano scritto per lei da Rocco Hunt in gara al Festival di Sanremo 2022. A Rocco Hunt, del resto, la cantante spagnola è profondamente legata sia per ragioni artistiche che per sentimenti profondamente umani. I due sono amici inseparabili, con Ana Mena che definisce il rapper napoletano “il mio fratello italiano”.

Dal salotto di Silvia Toffanin non manca, inevitabilmente, la video-dedica di Rocco Hunt che saluta affettuosamente l’amica e collega: “Abbiamo spaccato in tutto il mondo”. Oggi Ana Mena sta vivendo un successo dai numeri importanti, realizzando il suo sogno di vivere di musica e arte che, come documentano alcuni filmati d’epoca mandati in onda, l’accompagna sin dalla tenera età. “Sei fidanzata?”, le chiede Silvia Toffanin e Ana Mena risponde con un sereno: “No, sono single”. Ma Francesco Monte?

Chiariamo: nessun legame sentimentale tra i due, anzi. L’ex tronista ha spesso attaccato Ana Mena per la sua partecipazione a Sanremo, arrivando egli stesso a tentare di far parte dei 25 artisti in gara, ma senza risultati. Monte, tra l’altro, ha espresso il dissenso ricordando che il Festival premia la musica italiana e dovrebbe quindi dare priorità agli artisti italiani. Dopo Sanremo, poi, arriva l’Eurovision. Oltre a Mahmood e Blanco per l’Italia, anche San Marino ha i suoi rappresentanti. Tra i candidati c’erano Achille Lauro, Valerio Scanu e sì, Francesco Monte.

Anche in questo caso per Francesco Monte è arrivato un “no”, a favore di Achille Lauro con il brano Stripper. Nei giorni in cui è venuta fuori la notizia, Ana Mena ha twittato: “Ahahah, sto volando!”, e tutti hanno pensato che quello fosse un messaggio per Francesco Monte. Per questo Ana Mena a Verissimo spegne ogni rumor: