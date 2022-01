Torna in onda Viaggio nella Grande Bellezza Speciale Quirinale in tv. Il programma condotto da Cesare Bocci doveva debuttare con la nuova edizione il 7 gennaio 2022, ma Mediaset ha fatto un passo indietro. Al suo posto è andato in onda il Grande Fratello Vip, una decisione che ha fatto infuriare il pubblico e lo stesso conduttore e attore, Cesare Bocci.

L’attore si è sfogato su Instagram, esprimendo tutto il suo dispiacere per essere stato messo all’angolo – di nuovo. Non è infatti la prima volta che Viaggio nella Grande Bellezza viene sospeso o cancellato, a causa dell’indice di ascolto troppo basso per la rete Mediaset.

Sul social network, Bocci ha condiviso uno screenshot di varie testate che riportano la notizia della cancellazione di Viaggio nella Grande Bellezza. L’immagine è accompagnata da un commento amaro che la dice lunga: “A voi l’ardua sentenza”.

Subito è arrivata la solidarietà da parte di utenti che sentivano infastiditi per l’intera vicenda. Diversi colleghi hanno sostenuto l’attore, tra cui Alessio Vassallo, volto noto nel panorama delle fiction italiane, e Michele La Ginestra.

Qui potete dare un’occhiata al post di Bocci su Instagram:

Ora, in occasione dell’elezione del nuovo Capo dello Stato, il prossimo 24 gennaio, andrà finalmente in onda Viaggio nella Grande Bellezza Speciale Quirinale in tv.

Il vero protagonista della puntata sarà il maestoso palazzo del Quirinale, che dal 1946 è la residenza dei nostri presidenti della Repubblica, la casa di tutti noi italiani. Cesare Bocci vi aspetta quindi con Viaggio nella Grande Bellezza: mercoledì 26 gennaio, in prima serata su Canale5. E speriamo sia la volta buona.

Di seguito il promo dello speciale che vedremo la prossima settimana (salvo nuove variazioni di programma) sulla rete Mediaset:

