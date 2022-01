Cesare Bocci e Viaggio nella Grande Bellezza rinviati a data da destinarsi: e l’attore si sfoga duramente contro Mediaset. Come vi avevamo annunciato, il programma culturale di Canale 5 doveva debuttare il 7 gennaio con la nuova edizione, con una puntata che avrebbe raccontato il Quirinale.

Tutto cancellato. Viaggio nella Grande Bellezza non andrà in onda stasera, e al suo posto sarà proposto un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. La decisione di Mediaset è quella di optare per un programma “spazzatura”, che però raccoglie picchi del 22%, a discapito di un’offerta più culturale come quella condotta dall’attore de Il Commissario Montalbano. Un duro colpo che riflette il format della rete aziendale, volto a promuovere titoli più frivoli che attirano molti più spettatori.

E Cesare Bocci non ci sta. L’attore si è sfogato su Instagram, esprimendo tutto il suo dispiacere per essere stato messo all’angolo – di nuovo. Non è infatti la prima volta che Viaggio nella Grande Bellezza viene sospeso o cancellato, a causa dell’indice di ascolto troppo basso per la rete Mediaset.

Sul social network, Bocci ha condiviso uno screenshot di varie testate che riportano la notizia della cancellazione di Viaggio nella Grande Bellezza. L’immagine è accompagnata da un commento amaro che la dice lunga: “A voi l’ardua sentenza”.

Subito è arrivata la solidarietà da parte di utenti che sentivano infastiditi per l’intera vicenda. Qualcuno gli ha chiesto ironicamente cosa ci facesse ancora a Mediaset, al che Cesare Bocci ha replicato con un sonoro: “Esatto!”. Diversi colleghi hanno sostenuto l’attore, tra cui Alessio Vassallo, volto noto nel panorama delle fiction italiane: “Purtroppo quella rete dovrebbe fare solo determinate cose. E basta. Scandaloso.”

Alla loro indignazione si è unito anche il collega Michele La Ginestra, che ha commentato: “L’unica logica che segue è quella di fare ascolti, puntando solo sulla soddisfazione della curiosità becera di un pubblico attratto esclusivamente dalle urla e dagli schiamazzi di terz’ordine. Teniamo duro”.

Quando tornerà in onda Viaggio nella Grande Bellezza? Salvo nuove variazioni, l’appuntamento è a ridosso dell’elezione del nuovo Capo dello Stato, quindi intorno al 24 gennaio.