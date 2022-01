Non è per nulla da sottovalutare l’ultima offerta Amazon Audible ora attiva. Il servizio sta prendendo piede tra un numero sempre maggiore di italiani. Si tratta, per chi non lo conoscesse, dell’abbonamento del noto e-commerce mondiale che permettere di ascoltare libri di qualsiasi genere e categoria, saggi e approfondimenti di ogni tipo, in qualsiasi momento e anche off-line da un dispositivo. Ebbene, nell’ottica di promuovere questo nuovo modo di fruire di contenuti culturali, è possibile sottoscrivere proprio un nuovo abbonamento a meno di 3 euro al mese.

L’offerta Amazon Audible attuale prevede un costo dell’intero servizio a 1.95 euro ogni mese, a fronte dei canonici 9,90 euro classici. Dello speciale prezzo si potrà approfittare per ben 6 mesi, dopo i quali il valore del servizio sarà appunto quello standard già indicato. L’occasione è abbastanza unica per risparmiare diverse decine di euro.

Per approfittare dell’ultima offerta Amazon Audible bisognerà iscriversi al servizio quanto prima. Naturalmente la promozione è riservata ai non clienti, dunque a coloro che già in passato non hanno approfittato di ulteriori sconti speciali. L’aspetto estremamente positivo è che dopo la sottoscrizione dell’offerta, il servizio sarà immediatamente fruibile dal proprio computer ma soprattutto dalle app Audible ufficiali pensate per dispositivi Android e per quelli iOS, dunque iPhone.

Ultimo ma non trascurabile dettaglio dell’offerta Amazon Audible valida nel mese di gennaio 2022 è che il nuovo abbonato, in qualsiasi momento, potrà cancellare la propria iscrizione del servizio. Non ci sono difatti limiti temporali che legano i nuovi clienti ai contenuti proposti. Ad esempio, già dopo un mese di ascolto di libri e romanzi, si potrà revocare proprio l’iscrizione e non ricevere più alcun addebito ulteriore. Sarebbe tuttavia un peccato non approfittare di quanto offerto allo speciale prezzo, almeno per i primi 6 mesi scontati. A partire dal settimo mese e a costo pieno del servizio, si dovrà ulteriormente decidere se continuare o meno con l’abbonamento.

