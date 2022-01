Sarà disponibile da febbraio Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare di Irama. L’artista annuncia oggi il nuovo disco di inediti, in programma per il 25 febbraio 2022 con Warner Music Italy.

L’album è in pre-order da oggi in versione autografata limitata al prezzo di 22,99 euro su Amazon. L’annuncio ufficiale in realtà risale alla giornata di ieri quando lo stesso artista, via social, ha lasciato qualche indizio tangibile.

Irama ha infatti condiviso un video con una data e la frase che ha assegnato come titolo al nuovo album in uscita a febbraio.

“25.02.2022. Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare“, aveva scritto, attirando commenti dei fan e degli addetti ai lavori, anche di qualche collega artista. Tra “brividi” e “pelle d’oca”, numerosi coloro che hanno espresso il forte desiderio di riascoltare la musica di Irama ma non erano ancora stati condivisi i dettagli su questa attesa data.

Oggi ne sappiamo di più: il 25 febbraio 2022 è la data da segnare sul calendario per acquistare il nuovo progetto discografico di inediti di Irama, il cui titolo è già noto. Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare di Irama è da oggi in pre-order e seguirà la partecipazione del cantante al prossimo Festival di Sanremo.

Tra i 25 Campioni all’Ariston per il secondo anno consecutivo, Irama presenta il brano inedito Ovunque Sarai, singolo che lancerà il nuovo disco e che ascolteremo per la prima volta durante la gara festivaliera, tra la prima e la seconda serata.

Per Irama lo scorso Festival si concluse in isolamento a causa di un tampone di controllo risultato positivo al Coronavirus tra il suo staff. All’Ariston e su Rai1 venne trasmessa la sua esibizione durante le prove generali. L’augurio stavolta è che Irama possa esibirsi in Teatro, come tutti gli altri artisti in gara, e scongiurare il rischio Covid-19.