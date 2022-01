Col finale di Yellowjackets in onda su Sky Atlantic il 19 gennaio si conclude una delle serie rivelazione della stagione, partita assolutamente in sordina ma in grado di conquistare un pubblico crescente col passare dei mesi. Si tratta della serie drammatica/thriller di ShowTime, ideata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, capace di raccontare un dramma umano su più livelli passando dal genere teen all’horror fino ad incorporare il registro del grottesco.

Il finale di Yellowjackets chiude la trama della serie che si articola in un doppio livello temporale. Da un lato c’è il dramma vissuto dalle protagoniste nel 1996, quando le teenager che compongono la squadra di calcio femminile di un liceo precipitano in una remota area del deserto dell’Ontario a causa di un incidente aereo, restando uniche superstiti insieme ad uno solo degli adulti che le accompagnava. Nel secondo filone temporale, venticinque anni dopo, quattro di loro sono ancora alle prese con gli effetti di quel trauma e coi rimorsi di quei giorni terribili: la casalinga frustrata Shauna (Melanie Lynskey), la politica in carriera Taissa (Tawny Cypress), l’infermiera Misty (Christina Ricci) e la tossicodipendente uscita dalla riabilitazione Natalie (Juliette Lewis) vengono ricattate con cartoline che rievocano un simbolo esoterico dal sinistro significato.

Il finale di Yellowjackets porta a compimento il percorso di sopravvivenza delle reduci dopo una serie di colpi di scena che hanno declinato il racconto anche in chiave horror e apre alla seconda stagione già ufficialmente rinnovata da ShowTime.

Ecco la trama del finale di Yellowjackets, in onda con il decimo ed ultimo episodio sul canale 110 di Sky il 19 gennaio alle 21.10. La serie è disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now.

Nella foresta le conseguenze di quello che è stato fatto hanno portato alla follia. 25 anni dopo, i tentativi di ‘guarigione’ sono evidentemente falliti…

