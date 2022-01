All Rise 2 arriva su TopCrime subito dopo il finale della prima stagione: da mercoledì 19 gennaio il canale 39 del digitale terrestre trasmette la seconda stagione del legal drama di CBS creato da Steve Bogira e basato sul libro Courtroom 302.

All Rise 2 inizia con una première in due parti, trasmessa in prima serata e in prima tv assoluta per l’Italia da TopCrime il 19 gennaio dalle 21.10.

All Rise 2 si apre con una certa tensione tra la protagonista Lola Charmicael e Mark Callan, in seguito agli eventi del finale della prima stagione. Attraverso una serie di flashback, l’episodio farà emergere diversi dettagli sulla notte in cui la giudice è stata arrestata, ricostruendo cosa è accaduto durante la protesta del movimento Black Lives Matter e gli effetti a lungo termine che quegli eventi avranno su Lola, Mark, Emily, Luke e tutti gli altri personaggi coinvolti.

All Rise 2 mette in scena anche gli effetti della pandemia da Covid-19 sul sistema giudiziario, con l’arrivo di una nuova e brillante impiegata legale, Ness Johnson (Samantha Marie Ware), assunta per affrontare gli arretrati accumulati dal tribunale nei mesi del lockdown.

Ecco la trama di All Rise 2 per i primi due episodi, intitolati rispettivamente Qualcosa Cambierà e A Testa Alta.

Lola e Mark cercano di recuperare la loro amicizia, dopo che Mark ha assistito all’arresto di Lola durante una protesta mentre difendeva una ragazza adolescente, nel mezzo di un incontro sempre più intenso con la polizia.

Lola rischia che le venga chiesto di ricusarsi dal caso, dopo che viene diffuso il video del suo arresto. Intanto, Mark continua a richiedere l’aggravante dell’odio razziale per Jesse (Tyler Barnhardt), anche dopo aver incontrato resistenza, e il caso è ulteriormente complicato quando Jesse è sospettato di avere una condizione medica.

All Rise 2 sarà in onda su TopCrime con due episodi a settimana ogni mercoledì fino al 9 marzo.

