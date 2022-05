Avvocato di Difesa, così è stato tradotto in italiano il titolo di The Lincoln Lawyer, è arrivata su Netflix da pochi giorni e ha subito conquistato la vetta dei titoli più visti in Italia: si tratta di un legal drama statunitense, ideato dal prolifico sceneggiatore e produttore David E. Kelley e sviluppato da Ted Humphrey.

Avvocato di Difesa è un adattamento del romanzo del 2008 di Michael Connelly The Brass Verdict, edito in Italia da Edizioni Piemme con lo stesso titolo della serie tv.

Avvocato di Difesa è la storia dell’idealista Mickey Haller, un penalista che ha stabilito il suo ufficio in un luogo decisamente insolito come il sedile posteriore della sua auto Lincoln: è da quella postazione che si prepara ad affrontare casi grandi e piccoli in tutta Los Angeles. Dopo aver difeso piccoli criminali di ogni tipo, dagli spacciatori ai truffatori, passando per chi sfrutta la prostituzione, si ritrova per le mani un caso potenzialmente in grado di dare una svolta alla sua carriera stagnante: un ricco playboy di Beverly Hills, accusato di aver aggredito una donna in un bar, lo incarica della sua difesa, e ha tutta l’aria di essere innocente. Quando però Raul Levin, un investigatore privato che lavora a stretto contatto con lui, viene trovato ucciso, Haller si ritrova in un gorgo pericoloso e in una ricerca della verità molto più complicata di quanto potesse immaginare.

Il format di Avvocato di Difesa, inizialmente sviluppato per CBS e poi abbandonato dalla rete durante la pandemia, è stato acquisito da Netflix, che ne ha ordinato 10 episodi per la prima stagione. Arrivato sulla piattaforma il 13 maggio, a poche settimane dal successo del thriller Anatomia di uno Scandalo dello stesso Kelley, il legal drama è interpretato da Manuel Garcia-Rulfo nei panni di Mickey Haller, affiancato nel cast da Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Christopher Gorham.

