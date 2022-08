Harrow 3 debutta martedì 30 agosto su TopCrime, coi primi due episodi di quella che è l’ultima stagione della serie medical-mystery australiana ideata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath.

Harrow 3 vede ancora Ioan Gruffudd nei panni del protagonista Daniel Harrow, il brillante patologo legale disposto a violare ogni regola e a sfidare ogni autorità pur di scoprire la verità sulla morte delle vittime che arrivano sul suo tavolo. In questa terza ed ultima stagione, sarà molto condizionato dalla scoperta di avere un figlio.

Ecco le trame dei primi due episodi di Harrow 3, intitolati rispettivamente Mater Semper Certa Est e Damnat Quod Non Intellegunt: la première di stagione è in onda in prima tv in chiaro su TopCrime, canale 39 del digitale terrestre, martedì 30 agosto alle 21.10.

Per affrontare la perdita di un figlio che non sapeva di avere, Harrow si getta a capofitto nel lavoro, concentrandosi sul caso dell’omicidio di un senzatetto.

Sollevato dalla notizia che suo figlio è ancora vivo, Harrow ora lavora ad uno dei casi più bizzarri della sua carriera: l’omicidio di un… vampiro.

Anche Harrow 3, come le precedenti stagioni, è composta da 10 episodi, trasmessi in Italia in prima istanza da Fox Crime e ora in chiaro su TopCrime. Il canale 39 trasmetterà due episodi di Harrow 3 a settimana, ogni martedì in prima serata: gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. In questa terza stagione il protagonista Ioan Gruffudd è passato dietro la macchina da presa per dirigere uno degli episodi.

