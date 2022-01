Inventarsi malori o decontestualizzarli, come avvenuto nelle ultime ore, rappresenta una delle soluzioni più utilizzate per fare disinformazione sul web, stando a quanto constatato con la tennista Dalila Jakupovic agli Australian Open 2022. L’atleta, sostanzialmente, si ritrova al centro di una fake news che solo in parte richiama quella che ha coinvolto mesi fa Papa Francesco, secondo le informazioni che abbiamo condiviso sul nostro magazine. Proviamo a capire come siano andate realmente le cose.

Nessun malore per la tennista Dalila Jakupovic agli Australian Open 2022

Come riporta Open, infatti, da ieri circola sui social un video secondo cui la tennista Dalila Jakupovic sarebbe stata vittima di un malore durante gli Australian Open 2022. Considerando quanto accaduto a Novak Djokovic, al quale è stato impedito di partecipare al torneo in quanto contrario al vaccino Covid, viene dato per scontato che la sua collega si sia sottoposta al contrario alla vaccinazione. Con risultati sotto gli occhi di tutti. Una vicenda che, per forza di cose, ha creato indignazione e polemiche sul web.

Come spesso accade in Italia, tuttavia, si parla del malore della tennista Dalila Jakupovic agli Australian Open 2022 senza avere padronanza dell’argomento. Per farvela breve, sta circolando un video che mostra la tennista in questione mentre si sente male durante una partita. Una sorta di malore, che assume un certo significato proprio alla luce dei fatti di cronaca che hanno investito Djokovic, alludendo al fatto che le condizioni della tennista siano dovute proprio alla vaccinazione Covid.

Il problema, in questo caso, consiste nel fatto che la tennista Dalila Jakupovic non risulti iscritta agli Australian Open 2022. Basta una semplice e banale ricerca in rete per scoprire che il video risalga in realtà a metà gennaio 2020, momento storico nel quale non esisteva ancora un vaccino. In quella fase, infatti, si parlava di Coronavirus solo in Asia.