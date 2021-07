Da poco meno di 24 ore rimbalzano in rete notizie incontrollate che, tra le altre cose, ci parlano di un presunto malore per Papa Francesco. Il Pontefice è stato operato in queste ore ed ha trascorso una notte tranquilla, ma come avvenuto alcuni mesi fa, hanno preso piede delle vere e proprie fake news in merito alle sue condizioni di salute. Ecco perché è fondamentale chiarire alcuni concetti, in modo tale che si possa gettare una volta per tutte acqua sul fuoco a proposito di questa storia.

Vanno smentite le voci sul presunto malore per Papa Francesco operato

Per farvela breve, qualcuno sui social parla da ieri di un fantomatico malore per Papa Francesco. Se da un lato è fuori discussione che il Pontefice sia stato operato, è altrettanto vero che l’intervento era stato programmato da tempo e che, in queste ore, i bollettini medici non stiano destando particolari preoccupazioni. Ogni considerazione di questo tipo, ovviamente, deve tener conto sempre dell’età di Bergoglio. A prescindere da questo, è oggettivo che alcune indiscrezioni siano del tutto prive di fondamento.

Allo stato attuale, dunque, le uniche informazioni da prendere in esame sono quelle che confermano il suo risveglio, stamane, in condizioni più che accettabili. Dopo la bufala sul malore per Papa Francesco, come sottolineato anche da Bufale, occorre prendere atto del fatto che il Pontefice sia finito troppo spesso al centro di notizie campate per aria. Difficile dire se ci siano moventi politici per alcune sue dichiarazioni e scelte del passato, ma quello riportato oggi 5 luglio è un dato di fatto che non si può contestare.

Al di là di queste considerazioni, dal nostro punto di vista non possiamo fare altro che smentire la bufala del malore per Papa Francesco, sperando che le voci incontrollate sulle sue condizioni di salute possano arrestarsi una volta per tutte qui in Italia.