Arrivano alcune indicazioni interessanti per quanto riguarda gli utenti in possesso di un OnePlus 6, in particolare per chi ha portato a termine il download dell’aggiornamento con OxygenOS 11 e che, al contempo, riscontrano anomalie con la batteria. Una questione che abbiamo avuto modo di analizzare già nelle scorse settimane, a distanza di pochi giorni dal rilascio del pacchetto software, e che a conti fatti non ci presenta un quadro generale migliorato ora che siamo arrivati a fine settembre.

Come superare i problemi di batteria per OnePlus 6 dopo l’aggiornamento con OxygenOS 11

Al momento, non abbiamo annunci ufficiali da parte del produttore sulla questione e non sappiamo se i prossimi aggiornamenti minori si riveleranno utili per archiviare una volta per tutte i problemi di batteria che in tanti registrano con OnePlus 6. Sotto questo punto di vista, infatti, il tanto atteso upgrade non ha sortito gli effetti sperati ed ora in tanti si chiedono cosa si possa fare per migliorare l’autonomia dello smartphone.

Allo stato attuale, l’unica strada alternativa è data dal cambio batteria attraverso l’assistenza. Qualora vogliate seguire un percorso di questo tipo, il costo totale da affrontare dovrebbe superare di poco i 30 euro. L’intero processo, tra ritiro, sostituzione della batteria e consegna del vostro OnePlus 6 dovrebbe durare circa una settimana, fermo restando che in base alla vostra provincia potremmo vedere velocizzati o rallentati i suddetti termini.

Insomma, il problema non è insormontabile, fermo restando che con il prossimo aggiornamento ufficiale pensato per OnePlus 6, ovviamente ottimizzato su OxygenOS 11, tutti sperano di potersi mettere alle spalle una volta per tutte questo brusco calo di autonomia che abbiamo registrato anche qui in Italia. A voi come stanno andando le cose? Diteci la vostra con un commento qui di seguito.