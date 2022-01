Esce Lupin di Tommaso Paradiso. Il brano inedito sarà disponibile a partire da mercoledì 19 gennaio su tutte le piattaforme digitali e anticipa l’uscita del nuovo album Space Cowboy, prevista per il 4 marzo 2022.

Il brano inedito di Paradiso anticipa anche i due concerti in programma a Roma e Milano che non verranno posticipati. Il chiarimento è già giunto in rete e i due live del cantante si terranno come da calendario, dopo aver subito una modifica nella location.

Due gli show esclusivi dedicati ai fan a Milano (FABRIQUE, 21 gennaio 2022) e Roma (ATLANTICO, 23 gennaio 2022), il cui svolgimento è confermato. Tommaso Paradiso intendeva riservare un regalo ai fan che attendono il tour nei palazzetti, rimandato a causa della pandemia da Covid 19.

I due spettacoli erano inizialmente previsti rispettivamente in Santeria Toscana 31 e Largo Venue ma è stato necessario un cambio nelle location per consentire a tutti di prendere parte ai concerti nel rispetto delle normative vigenti.

I concerti sono stati quindi spostati nei club Fabrique e Atlantico, nel rispetto della sicurezza di tutti, ma si svolgeranno come già previsto.

Lupin di Tommaso Paradiso

Lupin di Tommaso Paradiso sarà disponibile tra qualche giorno. Il brano è stato scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli. Racconta una primavera fatta di emozioni cantate al pianoforte, attraverso una serie di immagini del quotidiano, di quella “splendida normalità” in cui la malinconia rimane una costante.

“Oggi sono stato bene, sono stato bene anche da solo con il pianoforte e mille cose in testa che non mi deludono mai, che non mi abbandonano mai“, canta Paradiso nel nuovo brano inedito.