Sarà una gara molto importante Bologna-Napoli, in programma quest’oggi 17 gennaio alle ore 18.30 presso lo Stadio Renato Dall’Ara. Infatti, con una vittoria gli azzurri allungherebbero ulteriormente in classifica su Atalanta e Juventus, avvicinandosi all’Inter, che ieri sera ha pareggiato a Bergamo. Mister Luciano Spalletti può ritornare anche a sorridere perché i suoi uomini migliori sono schierabili con Osimhen in panchina, che potrebbe giocare uno spezzone di partita, e Zielinski (guarito dal Covid), Fabian Ruiz e Mario Rui, ormai ristabiliti. Ancora out, invece, Insigne, Koulibaly, Anguissa e Ounas. Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili scelte dei tecnici.

Nelle ultime tre partite di campionato il Bologna di mister Mihajlovic ha colezionato una vittoria, una sconfitta e un posticipo contro l’Inter a causa del numero elevato dei casi Covid in squadra. Ad oggi i rossoblù occupano la 13esima posizione in classifica a quota 27 punti. D’altro canto, il Napoli negli ultimi tre scontri è reduce da una sconfitta, un pareggio e d una vittoria. Attualmente in classifica è posizionato al terzo posto con 43 punti. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, ha pubblicato le probabili formazioni della partita in programma oggi al Dall’Ara alle ore 18.30.

Rispetto alla partita di Coppa Italia persa contro la Fiorentina, i partenopei scenderanno in campo con diverse novità, infatti: tra i pali ci sarà Meret, che sostituirà Ospina ancora alle prese con un problema muscolare al polpaccio; in difesa ritornerà Juan Jesus accanto a Rrahmani (Mario Rui sulla fascia sinistra al posto di Ghoulam). Anche il centrocampo rivedrà Fabian Ruiz in coppia con Lobotka (in vantaggio su Demme), mentre nel tridente d’attacco ci saranno Elmas, Lozano e Zielinski dal 1’, alle spalle della punta Petagna (in vantaggio su Mertens).

Ecco di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1) con Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.

BOLOGNA (3-5-2) con Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Viola, Hickey; Arnautovic, Sansone.

