Il campionato di Serie A è giunto alla sua 35esima e quart’ultima giornata, che inizierà con l’anticipo di domani 30 aprile e si concluderà con il monday night il 2 maggio. I giochi sono ancora ampiamente aperti, sia per quanto riguarda la lotta Scudetto che per la zona retrocessione. Una delle sfide in programma domani è proprio Napoli-Sassuolo, che si terrà allo Stadio Maradona con calcio d’inizio alle ore 15.00. Andiamo a vedere i dettagli di questa super sfida, comprese le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

La compagine partenopea allenata da Luciano Spalletti, dopo l’amarissima e pesante sconfitta (sulla carta inaspettata) dell’ultima giornata contro l’Empoli per 3-2, cercherà a tutti i costi di rilanciarsi per conquistare o comunque saldarsi tra le posizioni di vertice della classifica. Ad oggi, gli azzurri occupano il terzo posto a quota 67 punti, alle spalle di Inter (72) e Milan (74) capolista, frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. D’altro canto, i neroverdi guidati da Alessio Dionisi sono reduci da una sconfitta (seppur non meritata) contro la Juventus per 2-1 ed attualmente si trovano al decimo posto a quota 46, con un percorso condito da 12 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte.

Per quanto concerne le probabili formazioni in vista del match Napoli-Sassuolo, il tecnico toscano dovrà risolvere tre dubbi di formazione, ossia Fabian Ruiz-Demme (con lo spagnolo in vantaggio), Lozano-Politano (il messicano è favorito) e Mertens-Zielinski (con il belga che parte più avanti nelle gerarchie). Per il tecnico emiliano, invece, gli unici dubbi riguardano Scamacca-Defrel e Chiriches-Ayhan.

Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, dove è possibile seguirla sulla medesima piattaforma anche in streaming. Di seguito le probabili scelte:

NAPOLI (4-2-3-1) con: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen;

SASSUOLO (4-2-3-1) con: Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

