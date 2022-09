Una brutta disavventura per Luciano Spalletti, operato d’urgenza la scorsa notte a Milano: il tecnico azzurro ha riportato una frattura alla clavicola in seguito ad una caduta accidentale di cui è stato vittima proprio nella giornata di ieri, cosa che gli ha impedito di seguire i suoi ragazzi nel corso dell’allenamento odierno di rifinitura che proietterà la squadra nella delicatissima sfida contro il Liverpool di Jurgen Klopp (la partita di Champions League si terrà domani 7 settembre alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per quella che si preannuncia essere un match tutto da vivere, fino all’ultimo secondo).

La notizia è stata riportata da Manuel Parlato, noto collega di SportItalia. In ogni caso, non c’è di che preoccuparsi, visto che il tecnico toscano ha già fatto ritorno nel capoluogo campano e sta attualmente tenendo la conferenza stampa di presentazione della partita insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo presso il Konami Training Center di Castel Volturno. L’incidente, come ha riferito l’allenatore, è avvenuto domenica mattina, nel mentre si stava recando al centro per incontrare Sirigu e Demme.

Operato nella notte intorno alle 3, alle 7 di questa mattina Spalletti era già stato dimesso, per poi fare subito ritorno a Napoli, permettendogli di tenere la conferenza stampa di rito che sta avendo luogo proprio in questi minuti a Castel Volturno. Niente di grave, come potete vedere anche voi, solo un grande spavento per il tecnico azzurro, adesso più carico che mai in vista del debutto nell’Europa che conta della sua squadra, appuntamento che mancava ormai da due anni in casa Napoli. Fa molto piacere sapere che il mister sta bene e che seguirà regolarmente in campo la partita, offrendo le giuste indicazioni ai suoi ragazzi.

