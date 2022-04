Domani pomeriggio, domenica 24 aprile alle ore 15, l’Empoli di mister Andreazzoli ed il Napoli di Spalletti si sfideranno presso lo Stadio Comunale “Carlo Castellani” di Empoli nel match valido per la 34esima giornata di Serie A, giunta ormai agli sgoccioli. Vediamo insieme quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming della partita. Gli azzurri, dopo aver visto sfumare lentamente le chance Scudetto, ridotte ormai al minimo in seguito ai pareggi al Maradona contro Fiorentina e Roma, domani affronteranno un Empoli a secco di vittorie da ben 16 match.

La compagine partenopea, ad oggi, occupa la terza posizione in classifica a quota 67 punti, alle spalle di Inter e Milan. D’altro canto, la formazione toscana, malgrado attualmente si trovi in una posizione in classifica (con 34 punti) tranquilla per quanto riguarda la zona retrocessione, non riesce a vincere proprio dal match al Maradona contro gli azzurri dello scorso 12 dicembre (la partita terminò 1-0 con il gol di Cutrone). Il match Empoli-Napoli sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva da DAZN; per poterla vedere basterà scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile oppure usufruire di console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora tramite i dispositivi Amazon FireStick e Google Chromecast. Per quanto riguarda la visione in streaming, la partita sarà visibile collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet.

L’edizione giornaliera del quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato le probabili formazioni di Empoli-Napoli, parlando anche di due ballottaggi per mister Spalletti, ossia: Lozano-Politano (il messicano è favorito) per l’attacco e Zielinski-Fabian Ruiz per il centrocampo (con lo spagnolo in vantaggio). Ecco le scelte:

EMPOLI (4-3-2-1) con: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti;

NAPOLI (4-3-3) con: Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.

