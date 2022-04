Mancano altre sette gare al termine del campionato di Serie A e per il Napoli si tratta di sette finali da dover vincere tutte volendo conquistare il tanto atteso Scudetto. Domenica 10 aprile 2022, alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri ospiteranno l’ostica Fiorentina allenata da mister Italiano. In una metà campo si schiererà la compagine del tecnico Luciano Spalletti, ai vertici della classifica insieme (a quota 66 punti) a Milan ed Inter; dall’altra parte ci saranno i viola (a quota 50 punti), in lizza per un piazzamento europeo, tra zona Conference ed Europa League. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono gli ultimi aggiornamenti sulle probabili formazioni.

Come riporta l’edizione giornaliera del quotidiano ‘Repubblica’, quella contro la Fiorentina sarà una partita da vincere e il tecnico del Napoli in questi giorni ha lavorato molto sulla fase offensiva per cercare una pozione magica contro i diversi problemi riscontrati spesso al Maradona. Due sarebbero i dubbi di Spalletti per l’importante sfida di domenica e riguardano entrambi l’attacco: il primo è quello tra Osimhen (che pare abbia recuperato dal risentimento muscolare di questi giorni) e Mertens; l’altro ballottaggio interessa la fascia destra con Lozano che insidia Politano (autore della seconda rete contro i bergamaschi). Pare che la freccia messicana sia in leggero vantaggio per una maglia da titolare (grazie alla sua velocità e capacità di saltare l’uomo potrebbe rendersi molto pericoloso dalla distanza).

La restante formazione non dovrebbe subire cambiamenti, soprattutto con il rientro del centrale di difesa Rrahmani, la conferma del giovane Zanoli sull’out di destra ed il ritorno di Fabian Ruiz al centro dopo la squalifica di Anguissa. Di seguito ecco le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina:

NAPOLI (4-3-3) con: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne;

FIORENTINA (4-3-3) con: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.

