Esce Parentesi di Mara Sattei con Giorgia. Il brano è disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 14 gennaio ed è il primo estratto dall’album della cantante, disponibile nello stesso giorno.

Parentesi di Mara Sattei con Giorgia vanta la produzione di Tha Supreme, fratello di Sara Mattei. Celebra l’unico di due voci particolari, che danno forma a generi musicali differenti. Da un lato c’è la sfumatura pop di Giorgia, dall’altro quella di Mara Sattei.

Il mix che ne deriva si condensa in Parentesi, il singolo che dà il via alla vita artistica del disco di Mara Sattei.

Mara Sattei presenta Parentesi

A spiegare il significato del testo di Parentesi di Mara Sattei con Giorgia è stata la stessa Sara.

“Parentesi è un brano che parla della bellezza di sentirsi liberi e leggeri a volte, anche nel mezzo del caos dei nostri pensieri. Tutte le parentesi più importanti della nostra vita sono fatte di emozioni e ricordi che restano invariati nel tempo, mantenendo uno spazio tutto loro all’interno dei nostri capitoli”, le parole della cantante che si dice orgogliosa della collaborazione con Giorgia, un vero onore realizzarla.

Nata e cresciuta con la sua musica, Mara Sattei ha notato la perfetta armonia delle loro voci, seppur con sfumature diverse e le è estremamente grata per aver voluto prendere parte al suo progetto.

“Ho scritto questo brano al pianoforte, ispirandomi alla bellezza di Roma d’inverno. Aver avuto il grande onore di poterlo condividere con un’artista come Giorgia è stato davvero incredibile. Da subito le nostre voci insieme si sono unite alla perfezione, creando tante sfumature diverse tra loro e dando vita a qualcosa di unico. Io sono nata e cresciuta con la sua musica, e non smetterò mai di ringraziarla per aver contribuito con la sua voce immensa a questo brano”.

Testo Parentesi di Mara Sattei con Giorgia

Quante sono le volte

Che lo dico, miliardi

Tu che mi fumi adosso

Io che riesco ad arrabbiarmi

Accartocci un pacchetto

Che è finito e mi guardi

Come il sole e la luna

Fossero come estranei

E tu non lo sai le volte

Che vorrei accontentarmi

Un semaforo rosso

Sembra durare gli anni

E vorrei fosse un cerchio

Questa vita in più fasi

Che poi è sempre più stretto, che poi

Che poi mi prendi di più

E forse lo sai anche tu

E poi mi perdo quaggiù

Ma tu che ne sai?



C’è una canzone che poi ho scritto io

Che non parla d’amore

Forse s’incastra dentro qualche addio

Che ho detto male a qualcuno

Fino a fargli un saluto

E se il cuore fossero solo parantesi

Scriverei tanti auguri

Io l’ho imparato apposta

Quando ho perso un’altra corsa

C’è un biglietto perso

Tra tutte le cose che c’ho in borsa cerco te

Che sei finito nella tasca destra

Dentro la mia testa

(Che sei finito nella tasca destra dentro la mia testa)

Quante sono le volte

Che lo dico e mi pento

Cerco mille obbiettivi

E ne raggiungo mezzo

Vorrei dirtelo in primis

In un pezzo che ho scritto

Che portasse fortuna

Sotto un cielo d’inverno

E tu non sai le volte

Che son sveglia e mi fisso

Col rumore di un disco

Che graffiato saltella

E vorrei fosse un cerchio

Che io poi ricomincio

Che poi è sempre più stretto, che poi

Che poi, che poi mi prende di più

E forse lo sai anche tu

E poi mi perdo quaggiù

Ma tu che ne sai?